Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente de viação em Monte Córdova, em Santo Tirso, tendo sido transportadas para os hospitais de São João, no Porto, e de Vila Nova do Famalicão, disse fonte dos bombeiros.

À Lusa, fonte dos Bombeiros Tirsenses informou que o acidente envolveu uma viatura da Associação Sol Nascente e aconteceu cerca das 9:40. Quando os meios chegaram ao local, encontraram a viatura "capotada".

As cinco pessoas receberam apoio médico no local através de viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER), sendo levadas depois para os hospitais São João e de Vila Nova de Famalicão.

Para o local do sinistro seguiu também uma viatura de desencarceramento.

Contactada pela Lusa, a presidente da associação, Maria de Lurdes Ribeiro, explicou que no momento do acidente seguiam na viatura oito pessoas, a caminho da Piscina Municipal de Santo Tirso, para as aulas de hidroterapia.

"Todos adultos, os utentes eram portadores de deficiência que estavam a ser conduzidos por uma funcionária experiente", sublinhou a responsável.

Acrescentou que "ficaram em estado de choque, tendo uma parte deles recebido assistência no local e os outros, feridos ligeiros, seguiram, por precaução, para os hospitais".

A viatura capotada, assegurou Maria de Lurdes Ribeiro "mudou os pneus na semana passada, na mesma altura em que fez a revisão anual".