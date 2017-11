Uma mulher está desaparecida após o naufrágio de uma embarcação de recreio, na madrugada deste sábado, no Porto, confirmou a TVI junto da Proteção Civil e da Capitania do Porto de Leixões.

Um homem foi resgatado com vida. Terá perdido o controlo do barco, com quatro/cinco metros de comprimento, devido à ondulação. Foi recolhido pela Autoridade Marítima em estado de choque.

O alerta foi recebido pouco depois da meia-noite para um encalhe de barco na zona do Castelo do Queijo.

As buscas decorreram de imediato e ainda não sofreram qualquer interrupção.

O capitão do Porto de Leixões disse à TVI que o casal, "sem nenhuma especificação que a de recreio", decidiu sair de barco pelas 23 horas. "Não era aconselhável sair nessas condições", considerou o comandante Rodrigues Campos, referindo-se às condições do mar àquela hora.

No local está a capitania do Mar Douro e os Sapadores do Porto. A caminho do local está também uma corveta da Marinha e um helicóptero da Força Aérea.