A SATA Air Açores cancelou, neste sábado, dois voos que faziam a ligação entre as ilhas Terceira e Faial e entre a Terceira e São Jorge, devido ao mau tempo, disse o porta-voz do grupo.

António Portugal indicou que os voos em causa (Terceira-Horta-Terceira e Terceira-São Jorge-Terceira) estavam programados para esta manhã.

Em terra ficaram 206 passageiros destes voos, que serão "protegidos em voos de horário" no domingo, disse o responsável à Lusa.

Também a Atlanticoline, empresa pública de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores, informou hoje na sua página de Facebook que, "devido às condições meteorológicas", a ligação prevista para este sábado "entre Faial, Pico e São Jorge foi cancelada".

Na sequência ainda do mau tempo, e apesar de não haver qualquer aviso meteorológico para as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), a autoridade marítima anunciou o fecho do Porto da Casa, na ilha do Corvo, a toda a navegação, numa informação enviada às redações pelo capitão do porto de Santa Cruz das Flores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um aviso amarelo até às 17:00 dos Açores (mais uma hora em Lisboa) devido a chuva, trovoada e vento para sete das nove ilhas do arquipélago.

Segundo a nota do IPMA, as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) e as ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa) estão sob aviso amarelo devido à ocorrência de precipitação e trovoada até às 17:00 locais (18:00 em Lisboa).

As mesmas sete ilhas do arquipélago dos Açores estarão também sob aviso amarelo devido ao vento até às 15:00 (16:00 em Lisboa).

Madeira com avisos para chuva e vento

O arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo até terça-feira devido às previsões de chuva e vento, indica, ainda, o IPMA.

O aviso amarelo para chuva (períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes acompanhados de trovoada) estende-se até às 05:59:59 de terça-feira e o aviso amarelo para o vento (vento forte do quadrante sul com rajadas até 90 quilómetros hora) até às 23:59:59 de segunda-feira.

A ilha do Porto Santo, contudo, está apenas sob aviso amarelo para chuva, também até às 05:59:59 horas de terça-feira.

O Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo está operacional, tendo já aterrado 12 das 35 chegadas agendadas para o dia de hoje.

O navio Lobo Marinho cancelou, na sexta-feira, a viagem com a ilha do Porto Santo devido às más condições meteorológicas.

O Serviço Regional de Proteção Civil, citando o IPMA, informava na sexta-feira que o estado do tempo no arquipélago da Madeira, entre o fim da tarde do dia 24 e a manhã do dia 28 (terça-feira) "será condicionado por uma depressão extratropical à qual deverá estar associada forte advecção de ar húmido e fortes movimentos verticais".

Apesar destas condições atmosféricas, os incidentes registados foram pequenas inundações e regularização de adufas.