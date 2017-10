A greve dos médicos está a ter uma adesão de cerca de 75% nos cuidados de saúde primários da região Sul e Ilhas, segundo os sindicatos dos médicos.

Em declarações à agência Lusa, Guida da Ponte, da comissão executiva da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), revelou os primeiros dados da adesão à greve: “cerca de 75% nos cuidados de saúde primários”.

No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, dos “20 e tal blocos, apenas três estão a funcionar” e no Hospital de São José, dos seis blocos, estão três a funcionar, adiantou Guida da Ponte.

“Os dados preliminares garantem uma grande adesão tal como ocorreu em maio”, acrescentou Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), lembrando que a principal exigência dos médicos é a reposição dos direitos retirados com as medidas da ‘troika’.

Numa ronda pelo Hospital de São José e dois centros de saúde lisboetas – Centro de Saúde de Alvalade e Centro de Saúde de Sete Rios – a situação apresentava-se normal.

“Está tudo a trabalhar normalmente, em especial ali nas urgências. Ali não há doentes, só médicos”, afirmou Augusto José Duarte, que hoje de manhã foi atendido no Hospital de São José tal como estava marcado.

Alierta Gonçalves saiu de madrugada de Loulé para conseguir chegar a horas à consulta que também estava marcada para o Hospital São José e só a meio da viagem se apercebeu da greve dos médicos.

“Vou ter consulta. Vinha com receio porque venho do Algarve, de Loulé, mas felizmente o meu médico não fez greve”, contou à Lusa Alierta Gonçalves, enquanto aguardava na sala de espera pela sua vez.

Segundo a paciente do Algarve, as funcionárias do hospital garantiram-lhe que, caso o seu médico fizesse greve, seria atendida por um colega.

Também à espera de ser chamado, José Joaquim Ramos confirmou à Lusa que não tinha sido afetado pela greve dos médicos enquanto aguardava na sala de espera ao lado de dezenas de pacientes.

Hoje de manhã, o ambiente no Hospital São José era calmo e sem grandes exaltações assim como no Centro de Saúde de Alvalade, onde os pacientes iam sendo atendidos pelos profissionais de saúde.

A Lusa encontrou apenas uma pessoa afetada pela greve, que tinha a consulta marcada há mais de um mês: “Estou a faltar ao trabalho e chego aqui e estão a fazer greve. Vim cá pagar parquímetro. Quem devia pagar era o Estado”, criticou Ana Santos, enquanto abandonava o centro de saúde em direção ao carro.

Os médicos da região Sul e das Regiões Autónomas estão em greve desde as 00:00, num dia de paralisação regional que já decorreu no Norte e que antecede um dia de greve nacional, prevista para 8 de novembro.

Os clínicos reclamam a redução de 18 para 12 horas semanais dos turnos nos serviços de urgência, bem como a diminuição dos utentes por médico de família de 1.900 para 1.500 pessoas.

A greve foi convocada pelos dois sindicatos médicos – Sindicato Independente dos Médicos e Federação Nacional dos Médicos.

Apenas duas cirurgias realizadas no Algarve

Dezenas de cirurgias tiveram que ser adiadas, no Algarve, devido à greve dos médicos, tendo sido realizadas apenas duas cirurgias nos blocos operatórios dos hospitais de Faro e Portimão, disse à Lusa fonte do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

Em declarações à Lusa, João Dias, adiantou que, das seis salas operatórias existentes em Faro, apenas uma funcionou, para a realização de uma cirurgia urgente, por haver suspeitas de um tumor no ovário, tal como em Portimão, onde a única sala que funcionou foi para fazer uma nefrectomia (remoção de rim), cirurgia assegurada pelos serviços de Urgência.

Apesar de ainda não ter conseguido reunir dados concretos acerca do número de consultas e de internamentos cancelados, aquele responsável sublinhou que há uma adesão "muito elevada" dos médicos, o que levou à quase paralisação de especialidades como Oftalmologia, Cirurgia e Cardiologia.

À entrada para as consultas externas, a Lusa falou com uma utente, que não se quis identificar, mas que revelou ter tido uma consulta de Neurocirurgia desmarcada, lamentando não saber agora quando poderá ser vista por um especialista para o tratamento de uma hérnia.

"Já tinha esperado nove meses por uma ressonância, que fiz no mês passado, e anteontem ligaram-me do hospital a dizer que tinha consulta hoje", contou, sublinhando que o caso é "relativamente urgente", pelo que "precisava mesmo da consulta de hoje", desmarcada devido à greve dos médicos.

Já Ionel Pribeagu, de 57 anos, natural da Roménia, veio de Quarteira para uma consulta de Cirurgia, devido a uma apendicite, mas teve também que voltar para trás, depois de ter esperado várias semanas pela consulta.

"É mau porque tenho que trabalhar mesmo doente e não posso perder tempo, além do dinheiro que gasto em gasolina para vir aqui", contou à Lusa o romeno, a viver em Portugal há doze anos.

A Lusa tentou obter dados de adesão à greve junto do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), mas fonte da administração disse que não iriam ser revelados números.

Já no centro de saúde de Vila Real de Santo António, os utentes depararam-se hoje de manhã com situações distintas, consoante, com os utentes da Unidade de Saúde Familiar (USF) Esteva a serem, no geral, atendidos, constatou a Lusa.

Situação distinta afetava alguns dos utentes da USF Levante, que se encontra localizada no outro lado do edifício do centro de Saúde de Vila Real de Santo António, onde a Lusa encontrou alguns utentes afetados pela paralisação.

“Uma das funcionárias disse-me que dois médicos tinham feito greve e só um deles estava a trabalhar. Infelizmente, um dos que aderiu à greve é o meu médico de família e vou ter que remarcar a consulta para outro dia”, lamentou uma utente.

Por seu turno, Carla Pereira criticou a falta de informação sobre a greve dos médicos, considerando a própria unidade de saúde “devia avisar quem tem consultas marcadas” de que os médicos poderiam não comparecer ao serviço.

“Assim, já sabíamos que poderíamos ter ou não ter consulta e, perante essa possibilidade, decidir se queríamos marcar logo a consulta para outro dia e evitar deslocações e esperas desnecessárias”, disse.

Utentes com consultas canceladas nos Açores

A paralisação dos médicos causou esta manhã o cancelamento de consultas no hospital e centro de saúde de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores, sem comprometer a rotina, com alguns utentes a manifestarem o seu descontentamento.

Os médicos dos Açores, Madeira e da região Sul estão em greve desde as 00:00 de hoje, uma paralisação regional que já decorreu no Norte e que antecede um dia de greve nacional, prevista para 8 de novembro.

Paula Resendes, de 62 anos, do concelho da Lagoa, viu a sua consulta adiada por falta de médico, mas reconhece o direito à greve por parte destes profissionais, apesar do transtorno que foi levantar-se mais cedo numa manhã de chuva intensa e trovoada em Ponta Delgada.

Mas se para Paula Resendes “este é um direito que lhes assiste”, para Carlos Cordeiro, de 49 anos, da freguesia do Pico da Pedra, que também viu a sua consulta cancelada, o transtorno só não foi maior porque a localidade de trabalho é mesmo em Ponta Delgada.

“Mas existem muitas pessoas que vieram de muito longe, com mau tempo, e que não conseguiram consulta”, disse.

Beatriz Pacheco, de 23 anos, natural da Ribeira Grande, desconhecia que havia uma greve em curso, mas esperava pacientemente que a sua consulta fosse viabilizada.

