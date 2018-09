Dois adolescentes de 16 anos foram hoje salvos de um pré-afogamento, no pontão da Nato, na Trafaria, em Almada, mas outro jovem da mesma idade continua desaparecido, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

“Confirmam-se três vítimas por pré-afogamento, mas dois já foram resgatados e estão a ser avaliados pelo INEM”, disse à Lusa fonte do CDOS de Setúbal.

De acordo com o mesmo responsável, tratam-se de “três vítimas masculinas, com cerca de 16 anos”.

No local estão os Bombeiros Voluntários da Trafaria, que continuam a realizar “operações de busca” pela terceira vítima.

Segundo a página da Proteção Civil, o alerta foi dado às 13:29 e, pelas 14:43, o incidente mobilizava 18 bombeiros e oito viaturas.

O pontão da Nato situa-se perto do Bairro do Segundo Torrão, em Almada, no distrito de Setúbal, mas encontra-se desativado.