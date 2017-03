Três pessoas ficaram feridas num incêndio que deflagrou ao início desta noite num armazém em Botequim, concelho de Torres Novas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

Às 21:30, o incêndio estava ainda a ser combatido por 70 operacionais, apoiados por 23 viaturas, e desconhecia-se a gravidade dos ferimentos nas três pessoas, civis, atingidas.

De acordo com a mesma fonte, o alerta do incêndio foi dado cerca das 20:00 numa oficina/armazém onde estavam várias viaturas e as chamas estão confinadas ao espaço, não pondo em perigo qualquer habitação.

No local, de acordo com a mesma fonte, bombeiros e INEM.