Um despiste com uma carrinha de transporte de idosos na EN326 em Paradela, em Sever do Vouga, fez um morto e cinco feridos, confirmou fonte do CDOS de Aveiro à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, três dos feridos são graves e dois ligeiros e foram transportados para o Hospital de Aveiro.

O alerta para o acidente foi dado às 9:00. Para o local foram enviadas 10 viaturas e 26 operacionais.

Colisão no IC2 faz 4 feridos

Uma colisão de um pesado com um ligeiro fez quatro feridos, um grave e três ligeiros, no IC2 em Águeda. Segundo fonte do CDOS de Aveiro à TVI24, o trânsito está cortado nos dois sentidos.

O acidente ocorreu na "ponte antes de chegar a Serém" no sentido Sul - Norte.

O alerta foi dado às 9:11.