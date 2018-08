Duas pessoas ficaram feridas com gravidade, esta sexta-feira, na sequência de uma eletrocussão numa subestação da EDP na zona industrial do Fundão, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro de Castelo Branco.

De acordo com a fonte, o incidente terá ocorrido às 18:40 e os dois trabalhadores sofreram queimaduras por eletrocussão.

Os feridos foram transportados para o Hospital da Covilhã, embora um possa ainda ser transferido para Coimbra.

No local, além dos bombeiros do Fundão, esteve igualmente a GNR e o INEM.