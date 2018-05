O suspeito de ter matado um jovem de 22 anos, em abril, em Valpaços, distrito de Vila Real, ficou sujeito a prisão preventiva, após ter sido detido na quarta-feira, adiantou à Lusa fonte judicial.

Além de um crime de homicídio na forma consumada, o suspeito, de 26 anos, sem ocupação laboral, está ainda acusado de três crimes de homicídio na forma tentada, referiu hoje a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado.

Os crimes aconteceram a 15 de abril, cerca das 03:00, num estabelecimento de diversão noturna, em Valpaços, quando o alegado homicida, na sequência de uma discussão, terá efetuado vários disparos com uma arma de fogo no interior e nas imediações do bar, atingindo mortalmente um jovem e ferindo outros dois homens de 35 e 42 anos.

O suspeito ainda terá disparado em direção de um outro homem com 21 anos, sustenta esta força policial.

A PJ teve a colaboração da PSP de Figueira da Foz na realização da operação policial que culminou na detenção.