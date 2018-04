A estrada municipal na Póvoa do Varzim já foi reaberta depois de um acidente que ocorreu na noite de segunda-feira e que causou cinco feridos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Depois dos trabalhos necessários, a estrada municipal foi reaberta pelas 23:45”, disse fonte do CDOS.

Uma colisão rodoviária que ocorreu na Rua do Escudeiro, na freguesia de A Ver-o-Mar, Póvoa do Varzim, causou cinco feridos, três graves e dois ligeiros, e obrigou ao corte da estrada municipal durante várias horas.

“Recebemos o alerta pelas 20:01 para uma colisão entre dois ligeiros de passageiros, que causou três feridos graves e dois feridos ligeiros”, afirmou, explicando que os feridos graves foram transportados para os hospitais Pedro Hispano e São João, enquanto os feridos ligeiros foram para o hospital da Póvoa do Varzim.

No local do acidente estiveram os bombeiros da Póvoa do Varzim, bombeiros de Vila do Conde, INEM e GNR.