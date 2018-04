Um autocarro de passageiros incendiou-se, nesta terça-feira, na rua 31 de Janeiro em Perafita, Matosinhos, apurou a TVI junto de fonte do CDOS, Comando Distrital de Operações de Socorro.

Não há feridos a registar e a condutora do veículo foi a única pessoa a ser assistida, devido a um ataque de ansiedade.

O alerta foi recebido às 10:37 e o fogo encontra-se já extinto.

Para o local foram enviados sete veículos e 21 operacionais das corporações de bombeiros de Matosinhos-Leça, Moreira da Maia e Leixões, além da GNR.

As autoridades mantêm-se no local até à retirada do autocarro.