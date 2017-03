Uma trabalhadora morreu, esta sexta-feira, num acidente de trabalho na construção do IKEA de Loulé. A inauguração da obra está marcada para 30 de março.

A Lusa adianta que a mulher tem 37 anos e que foi atingida por paletes de madeira.

Segundo o CDOS de Faro disse à TVI24, o alerta para o acidente foi dado às 12:11.

No local estão os meios do INEM, GNR e Bombeiros Municipais de Loulé.

Uma equipa da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) está também no local para apurar as causas do acidente.