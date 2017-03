Três homens foram detidos na cidade de Coimbra pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de tráfico de droga, tendo dois deles ficado em prisão preventiva, anunciou esta sexta-feira a Diretoria do Centro.

As detenções foram materializadas no âmbito de uma investigação que visava combater o tráfico de estupefacientes em locais onde afluem grande quantidade de toxicodependentes com a finalidade de adquirirem drogas duras, designadamente "crack" (cocaína solidificada em cristais) e heroína", explica a PJ, em comunicado.