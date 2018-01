O nevoeiro está desde o início da manhã a afetar a operação no aeroporto de Lisboa, com alguns voos cancelados e divergidos e vários atrasos nas chegadas e partidas, disse à Lusa fonte oficial da ANA – Aeroportos de Portugal.

Segundo a fonte, o Aeroporto Humberto Delgado encontra-se em ‘low visibility operations’ (LVO) desde cerca das 06:00 de hoje, o que está a condicionar as partidas e chegadas de aeronaves, nomeadamente por obrigar a um “maior espaçamento entre aviões”.

De acordo com os dados disponíveis na página da ANA na Internet, foram canceladas as chegadas de dois voos da Ryanair com origem em Eindhoven (Holanda) e Nápoles (Itália), de um outro da Air Europa com partida de Madrid e de um voo que faz a ponte aérea da TAP entre o Porto e Lisboa.

No que se refere às partidas, foi cancelado um voo da TAP com destino ao Porto e um outro da Air Europa para Madrid.