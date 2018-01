Um trabalhador ficou ferido com gravidade, nesta quarta-feira, na fábrica da Autoeuropa, em Palmela, apurou a TVI junto de fonte do CDOS e do INEM.

O homem, de cerca de 50 anos, terá ficado preso entre um camião e uma parede, mas esta informação carece, ainda, de confirmação oficial.

O alerta foi recebido às 16:18.

A vítima foi estabilizada no local pela equipa de emergência médica e transportada ao hospital de S. Bernardo, em Setúbal.

Foram acionadas para o local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de S. Bernardo, a mota do INEM de Palmela, duas viaturas dos bombeiros de Palmela e a GNR.

A TVI apurou, ainda, que o trabalhador é funcionário de uma empresa subcontratada pela Autoeuropa e que a produção esteve suspensa numa das linhas durante duas horas e meia devido ao incidente.

A Autoridade para as Condições de Trabalho também foi chamada à fábrica de Palmela.