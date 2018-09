Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas com gravidade depois de um carro se ter despistado e caído numa ravina, este domingo de manhã, em Viseu.

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu disse à TVI24 que o acidente ocorreu numa Estrada Municipal junto à povoação de Balisque, em São Pedro de France" e o veículo "caiu de uma altura de dois a três metros".

De acordo com a mesma fonte o alerta foi dado às 10:23. As vítimas foram transportadas para o Hospital Distrital de Viseu.

No local estiveram 11 veículos, entre Bombeiros Voluntários e Municipais de Viseu, o INEM, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e uma ambulância do Sátão.