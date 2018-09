A queda de uma árvore na Praça Coronel Pacheco, no centro do Porto, provocou, este domingo, danos em seis viaturas, mas não fez qualquer ferido, segundo os Bombeiros Sapadores do Porto.

O alerta foi dado às 18:26 e para o local foram enviados quatro elementos apoiados por uma viatura e agentes da Polícia de Segurança Pública.

Os bombeiros ainda se encontram no local, mas até ao momento não há feridos a registar.