Um incêndio deflagrou ao ínicio da tarde num prédio de oito andares, em Portimão, provocando um ferido leve, apurou a TVI junto de fonte do CDOS.

As chamas consumiram um compartimento do apartamento, mas não alastraram ao resto do edifício.

Pouco antes das 15:00 as chamas estavam já extindas.