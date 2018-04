Duas pessoas ficaram feridas com gravidade esta segunda-feira num acidente com um automóvel e um veículo pesado no IC1, em São Bartolomeu de Messines, Silves, que esteve cortado ao trânsito, mas já reabriu, indica a Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, pelas 09:10 o trânsito estava apenas condicionado, fazendo-se numa faixa de rodagem.

O alerta para o acidente no Itinerário Complementar (IC) 1, que ocorreu junto à localidade do Cardal, em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, foi dado às 05:20.

O trânsito teve de ser cortado no IC1 para que pudesse ser removido o veículo pesado.

No local, segundo o CDOS de Faro, estiveram 20 elementos dos bombeiros de São Bartolomeu de Messines e de Silves, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por nove veículos e um helicóptero.