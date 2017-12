Um casal e os seus dois filhos ficaram hoje desalojados na sequência de um incêndio que causou "danos consideráveis" na habitação onde residiam, em Vila Fonche, no concelho de Arcos de Valdevez, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, as chamas deflagraram cerca das 13:11 numa habitação, com rés-do-chão e primeiro andar, tendo provocado "danos consideráveis, sobretudo, no piso superior".

Acrescentou que a habitação "não oferece condições de habitabilidade, obrigando ao realojamento da família, situação acompanhada pelos serviços de ação social e proteção civil municipal".

Ao local compareceram 14 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros voluntários e a GNR de Arcos de Valdevez.