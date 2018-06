Um envelope suspeito rececionado na Prosegur obrigou, nesta sexta-feira, à evacuação dos números 54 e 52 da Avenida de Berna, em Lisboa, confirmou a TVI junto de fonte dos Bombeiros Sapadores.

A correspondência levantou de imediato suspeitas por tratar-se de um envelope anónimo e plastificado, contendo um líquido no seu interior, apurou, ainda, a TVI, junto dos Sapadores e da PSP.

Os bombeiros receberam o alerta às 14:30 e no local permanecem ainda as autoridades - Sapadores, PSP e Proteção Civil - para a retirada do envelope suspeito.

Além de evacuado o edíficio em causa, o 54, foi também evacuado, por precaução, o prédio contíguo, o 52, e estabelecido um perímetro de segurança.