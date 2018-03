A ponte móvel de Leixões, que liga Matosinhos a Leça da Palmeira, reabriu ao trânsito automóvel e de peões, 13 dias após avariar uma rótula na articulação do tabuleiro, anunciou a gestora da infraestrutura.

"Depois de colocada, com êxito, a nova rótula na articulação do tabuleiro norte da ponte e de finalizados os necessários ensaios, a ponte móvel de Leixões volta a estar apta para circulação viária e pedonal", refere a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), em comunicado emitido ao princípio da noite.

A ponte móvel sofreu uma avaria durante a noite de 9 de março e a reparação foi condicionada por condições meteorológicas adversas.