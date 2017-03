O trânsito em Alcântara e a circulação rodoviária estão interrompidos desde as 08:00 devido a um desvio no pilar do viaduto de Alcântara que pode colocar a estrutura em risco, disse à Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

A mesma fonte explicou que, além da circulação automóvel, também a de comboios (Linha de Cascais) teve de ser interrompida, por questões de segurança, porque a passagem dos comboios por baixo do viaduto "provoca vibração que pode aumentar o risco". Os comboios circulam apenas entre Cascais e Belém.

Tudo parado na estação de Oeiras. Centenas de pessoas à espera. pic.twitter.com/Zwu5NLXvf6 — Luís Santos Castelo (@LuisSCastelo) 22 de março de 2017

No local estão elementos dos Sapadores Bombeiros, da proteção Civil e da Polícia.

Uma testemunha que se encontrava pelas 08:30 no interior do comboio que seguia com destino ao Cais do Sodré, que estava parado há cerca de 15 minutos entre Belém e Alcantara, disse à Lusa que o revisor informou os passageiros de que havia um problema no viaduto de Alcântara.

Além disso também fomos informados pelo sistema de som que devido a acidente havia uma perturbação prolongada na circulação ferroviária", contou.

Os passageiros da linha ferroviária de Cascais podem utilizar autocarros da Carris para a ligação entre Algés e o Cais do Sodré, devido ao perímetro de segurança montado no viaduto de Alcântara, em Lisboa, informou a câmara.

Em declarações aos jornalistas no local, o vereador da Proteção Civil, Carlos Castro, referiu, cerca das 09:40, que está a ser feita uma avaliação técnica do viaduto, após ter ocorrido uma “deslocação da estrutura”.

Sem acrescentar explicações, o autarca sublinhou a preocupação com a mobilidade e informou que a circulação de comboios naquela linha só está a ser feita entre Cascais e Algés, sendo a ligação Algés-Cais do Sodré feita por autocarros.