Um acidente com um pesado e dois ligeiros no IC19 fez, esta quinta-feira, dois feridos ligeiros, confirmou fonte da PSP de Lisboa à TVI24. O acidente aconteceu antes da saída para Queluz de Baixo no sentido Lisboa - Sintra.

Segundo a mesma fonte, os feridos foram transportados para o hospital Amadora-Sintra.

A via mais à direita esteve cortada, o que provocou longas filas no sentido Lisboa - Sintra. O alerta foi dado às 14:29.

Um outro acidente antes da saída para o hospital Amadora - Sintra, no mesmo sentido, levou também ao corte da via à direita. Ao que a TVI24 conseguiu apurar, há condutores parados há mais de uma hora no trânsito.