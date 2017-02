O segundo fugitivo chileno da prisão de Caxias foi capturado em Barcelona, confirmou a TVI.

Roberto Ulloa, que fugiu do Estabelecimento Prisional de Caxias no passado domingo, foi apanhado em flagrante num assalto na cidade espanhola.

O chileno já tinha sido detido pelas autoridades, mas foi libertado pelo atraso da missão do mandado de captura internacional e pelo facto do centro detenção do aeroporto de Madrid estar sobrelotado.

Já o primeiro evadido, José Naranjo, foi capturado em Madrid. Foi já ouvido por um juiz espanhol e deverá voltar a Portugal nos próximos dias.

Já o terceiro recluso evadido, de nacionalidade portuguesa, Joaquim Matos, ainda se encontra a monte.

Veja também: