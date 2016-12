Um dos dois enfermeiros constituídos arguidos no caso da morte de dois jovens no 127º curso dos Comandos vai sair do país para integrar a força que segue dentro de dias para a República Centro-Africana.

Ao que a TVI apurou, um dos enfermeiros constituído arguido é um dos 160 militares que vão integrar a missão das Nações Unidas de Estabilização do Território.

Fonte oficial do Exército disse que o Ministério Público foi contactado sobre a integração deste militar e não levantou objeção.

A mesma fonte afirmou que o Exército não pode suspender os militares do serviço porque tal constituiria uma pena antecipada. Além disso, os sete militares constituídos arguidos aguardam o desenrolar do processo em liberdade, com a medida de coação de termo de identidade e residência.

Os militares Hugo Abreu e Dylan Silva morreram na sequência da instrução do 127º curso de Comandos que decorria no campo de tiro de Alcochete, no distrito de Setúbal, no dia 4 de Setembro. Ficaram ainda feridos mais 11 militares.