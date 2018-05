Um acidente que envolveu cinco veículos, na avenida Lusíada, em Lisboa, provocou hoje dois feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros da capital.

A colisão entre as viaturas aconteceu por volta das 18:22, no sentido Benfica - Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e um dos feridos estava encarcerado, de acordo com a informação dada pelo pelos Sapadores Bombeiros.

O acidente ocorreu na avenida para onde estava a ser desviado o trânsito da Segunda Circular, no sentido Benfica - Aeroporto Humberto Delgado, na sequência de um despiste com um camião de mercadorias durante a tarde de hoje e que condicionou o trânsito nos dois sentidos junto ao Estádio da Luz.

O pesado de mercadorias despistou-se cerca das 16:00, no sentido norte-sul, tombando a mercadoria para a faixa contrária.

Apesar de a mercadoria não ser inflamável, o pesado chegou a incendiar-se.