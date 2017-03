A Polícia Judiciária deteve esta manhã três suspeitos de um homicídio na A16, em fevereiro do ano passado, confirmou a TVI junto de fonte da PJ.

Depois destas detenções, fica assim totalmente capturado o grupo que assaltou uma carrinha de valores na localidade de Lourel e que, durante a fuga, assassinou um empresário em plena A16.

Segundo apurou a TVI, dois membros do grupo já tinham sido detidos pela PJ e outro já tinha sido capturado em Inglaterra, ao abrigo de um mandado de captura internacional.

Os três suspeitos hoje detidos vão ser presentes a tribunal amanhã.

A vítima mortal tinha 49 anos e deixou duas filhas menores, de seis e 11 anos. No momento do incidente, João Carlos Silva ia com a esposa e a filha mais nova no carro, quando o grupo efetuou uma tentativa de carjacking.