Uma explosão aconteceu, esta terça-feira, na SAPEC em Setúbal, confirmou fonte do CDOS de Setúbal à TVI24. Segundo a mesma fonte, a explosão seguida de incêndio aconteceu na SAPEC Química, localizada ao lado da SAPEC Agro onde em fevereiro, um incêndio nos armazéns provocou emissão de dióxido de enxofre.

O incêndio aconteceu num depósito solvente cuja substância ainda não está identificada. As chamas já foram dominadas pelos bombeiros.

Ao que a TVI24 apurou, um trabalhador, de 57 anos, foi levado para o hospital de São Bernardo, em Setúbal, com queimaduras em 30 por cento do corpo.

O alerta para a explosão foi dado às 11:52. No local encontram-se 72 operacionais dos bombeiros, Cruz Vermelha e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e 27 veículos. Também a Agência Portuguesa do Ambiente encontra-se a caminho do local.