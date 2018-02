Um incêndio num veículo ligeiro de mercadorias obrigou ao corte, esta quarta-feira, do trânsito no Túnel do Marão, confirmou o comandante dos Bombeiros da Cruz Branca de Vila Real à TVI24. A circulação rodoviária foi entretanto normalizada.

Segundo o comandante Orlando Matos, o fogo foi rapidamente controlado, com recurso a extintores, pelo condutor e pelos serviços de assistência ao túnel e já se encontra extinto.

O automóvel ardeu cerca de um quilómetro depois da entrada na infraestrutura, ao quilómetro 74 no sentido Amarante - Vila Real. O protocolo de Emergência Interno foi ativado e para o local foram acionados os bombeiros de Vila Real e de Amarante. O incêndio foi dado como extinto às 12:15.

O trânsito chegou a estar cortado nos dois sentidos.

"Os primeiros meios a chegar ao local foram os bombeiros de Vila Real, uma vez que os veículos que pararam de forma desordeira condicionaram a passagem dos veículos de socorro", acrescentou a mesma fonte.

O alerta foi dado às 11:52. No local estiveram nove operacionais apoiados por quatro veículos.

No local encontra-se a GNR e decorrem os procedimentos para a limpeza da via.

Este é já o terceiro incidente do género que ocorre dentro do túnel de 5.665 metros, inserido na Autoestrada 4 (A4).

A 11 de junho ardeu um autocarro e, dois meses depois, ardeu também um carro ligeiro dentro do túnel. Nos dois casos não se registaram vítimas, contudo, a infraestrutura ficou fechada ao trânsito por diferentes períodos de tempo.

Na sequência do primeiro incidente, o secretário de Estado da Proteção Civil ordenou a realização de um inquérito pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

As conclusões deste inquérito foram conhecidas na semana passada e revelam um “hiato temporal” de 36 minutos entre o alerta inicial e o início do combate e aconselha uma revisão dos procedimentos para agilizar a chegada dos meios.

O relatório referiu ainda que é preciso “aperfeiçoar os procedimentos previstos em matéria de evacuação” e aponta situações caricatas como o número de telefone do contato da IP estar errado no Plano de Intervenção da infraestrutura rodoviária.

Entretanto, o Governo determinou precisamente a revisão “com urgência” e até 31 de março dos plano de Emergência Interno do e de Intervenção no Túnel do Marão, ainda elaboração de um Plano de Prevenção, e a posterior realização de um simulacro de incêndio.