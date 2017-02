O conflito interno na Ordem dos Enfermeiros conhece um novo capítulo, com mais denúncias. O diretor financeiro e a vice-presidente, ambos suspensos de funções, acusam a bastonária, Ana Rita Cavaco, de várias irregularidades relacionadas com o preenchimento de despesas e com a reestruturação dos serviços jurídicos, alegadamente em interesse próprio.

Documentos trimestrais a que a TVI teve acesso revelam as elevadas despesas em viatura própria da secção regional da sede.

Nestes documentos é possível verificar que de janeiro a março foram contabilizados cerca de 31.000 euros com despesas em viatura própria e que em junho o valor escalou para os cerca de 110.000 euros.

“Só com despesas de deslocações em viatura própria“, sublinhou José Lopes, o diretor financeiro, suspenso de funções, à TVI.

Contas que levantaram questões por parte do controlo de custos da Ordem dos Enfermeiros. A secretária da conferência de custos questionou o gabinete da bastonária porque as suas folhas sobre as despesas com viatura própria não apresentavam informações como a matrícula do carro, a origem e o destino das deslocações.

“A secretária da conferência de custos questionou o gabinete da senhora bastonária porque a suas folhas não vinham com isto [matrícula, origem, destino]", frisou Graça Machado, vice-presidente da Ordem, suspensa de funções.

"O que é questionado não é respondido. A chefe de gabinete responde que é assim e assim fica assumido", acrescenta Graça Machado.

As denúncias que recaem sobre a bastonária prendem-se ainda com a reestruturação dos serviços jurídicos, alegadamente em interesse próprio. Uma reestruturação que fez com que alguns advogados fossem despedidos.

Numa ata do conselho diretivo da Ordem dos Enfermeiros, o ponto sete -assessoria jurídica e reestruturação do gabinete jurídico - escreve-se que a bastonária queria resolver os processos pendentes, nomeadamente o que existia aberto contra si.

"A bastonária informou que foi herdada uma empresa com muita conflitualidade e existem vários processos abertos a trabalhadores e membros, estes últimos por delito de opinião, havendo por isso necessidade de resolver estes processos pendentes, nomeadamente o que existe aberto contra si."

Em causa, está um processo que remonta a 2013, relacionado com o preenchimento de uma folha de ponto pela enfermeira, sem que a responsável tenha estado ao serviço.