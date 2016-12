O IC 2 encontra-se cortado ao trânsito nos dois sentidos em Castanheira do Ribatejo depois de um acidente com três viaturas. Do acidente resultaram dois feridos, um dos quais em estado grave, confirmou fonte dos bombeiros à TVI.

O choque entre duas viaturas ligeiras e um pesado de mercadorias aconteceu junto à saída Sul para Castanheira do Ribatejo.

No local encontra-se uma viatura de desencarceramento, uma mota de socorro, um veículo de emergência médica, além dos Bombeiros de Vila Franca de Xira e a brigada de trânsito.