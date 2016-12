Uma embarcação da pesca local naufragou esta terça-feira junto à praia do Baleal, Peniche, tendo os dois pescadores a bordo sido salvos por uma outra embarcação que se encontrava próxima, disse o capitão do Porto de Peniche.

A embarcação ‘Tânia Isabel’ virou-se a sul do Baleal por uma volta de mar. Os pescadores estavam com os coletes salva-vidas vestidos e agarrados à proa do barco quando uma outra embarcação, ‘Ribela', que estava nas proximidades, chegou ao local para os resgatar", afirmou Marco Augusto à agência Lusa.