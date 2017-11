A PSP de Viana do Castelo anunciou esta segunda-feira a detenção, em Darque, de um homem de 53 anos por suspeita de violência doméstica e posse de duas armas proibidas.

Segundo o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, no momento da detenção, a vítima, de 47 anos, "mulher do suspeito, não apresentava ferimentos visíveis".

A PSP foi chamada ao local através do 112 e confirmou a situação de violência doméstica, efetuando a detenção", explicou.

A detenção ocorreu cerca das 16:00, em Darque, freguesia da margem esquerda do rio Lima, em Viana do Castelo.

Segundo aquela força policial, o homem vai ser presente ao juiz do tribunal local, na tarde de terça-feira, para primeiro interrogatório judicial.