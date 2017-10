Um turista de nacionalidade irlandesa, com 60 anos, morreu afogado esta tarde na fronteira entre a praia do Abano e a do Guincho, no concelho de Cascais, disse à Lusa o capitão do porto de Cascais.

A vítima “entrou na água e foi apanhada por um agueiro” e foi um surfista no local que apanhou o corpo e o “levou para o areal”, onde ainda se encontra, explicou o comandante Rui Terra.

O óbito foi confirmado no local", acrescentou.

Um dos agentes da Polícia Marítima é psicólogo e assistiu no local a mulher da vítima.

A Polícia Marítima aguarda que o corpo seja encaminhado para o Instituto Nacional De Medicina Legal.

A zona está interdita à passagem das pessoas”, concluiu o comandante Rui Terra.

O alerta foi dado à Polícia Marítima pelas 16:00.