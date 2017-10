O próximo concurso do Euromilhões, de terça-feira, terá um 'jackpot' de 64 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave vencedora do sorteio de sexta-feira, divulgou a Santa Casa da Misericórdia.

Com o segundo prémio foi apurados oito totalistas, um dos quais em Portugal, que irão receder cada um 151.492 euros.

O terceiro prémio vai para 15 apostadores, três deles em Portugal, e tem um valor individual de 18.818 euros.

Já no quarto prémio, cujo valor unitário ascende a 1.6343 euros, acertaram 84 apostadores, 11 dos quais em Portugal.

A combinação vencedora do concurso 84/2017 do Euromilhões, sorteada sexta-feira, é composta pelos números 04 - 17 - 23 - 27 e 30 e as estrelas 03 e 08.

Quanto à combinação vencedora do concurso 42/2017 do M1lhão, também sorteada hoje, é FHV 35398.

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador do distrito do Porto.