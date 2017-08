O desembarque de passageiros de um voo TAP proveniente de Dakar, capital do Senegal, obrigou o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras a acionar um protocolo de segurança, este domingo, no aeroporto Humberto Delgado.

Informações já conseguidas pela TVI indicam que ter-se-á tratado do voo TP 1482, que aterrou no terminal 1 do aeroporto de Lisboa às 18:52.

Um grupo de passageiros do voo terá passado sem a necessária revista, levando ao isolamento da área nas chegadas internacionais.