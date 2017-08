A autoestrada A7 encontra-se cortada entre Ribeira de Pena e o Arco de Baúlhe, devido ao incêndio em que lavra em Vilarinho, no concelho de Ribeira de Pena, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Às 00:15 de hoje, o fogo, que deflagrou às 16:55 de sábado, estava a ser combatido por 211 operacionais com o apoio de 58 viaturas e um meio aéreo, segundo informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Além deste incêndio no distrito de Vila Real, entre os fogos que envolvem mais operacionais, conta-se o de Mação, no distrito de Santarém, onde o incêndio já está em fase de resolução, mas permanecem no terreno 697 operacionais, com o apoio de 208 meios terrestres.

No concelho da Covilhã, 200 operacionais, com o apoio de 60 viaturas, combatem as chamas que lavram em Barrigais desde as 15:18. Neste concelho está cortada a Estrada Nacional 230, entre Cortes do Meio e Tortosendo.

Outro fogo que gerou maiores preocupações desde que teve início na quinta-feira, mas que se encontra já em resolução é que atinge o concelho de Gavião, no distrito de Portalegre e que concentra ainda cerca de 500 operacionais com o apoio de 148 viaturas.

O combate ao fogo em Fráguas, em Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, está a envolver 144 operacionais, com o apoio de 41 meios terrestres.

De acordo com a informação disponível no 'site' da ANPC às 00:15 de hoje em Portugal estavam em curso 13 incêndios, 49 em fase de conclusão e 11 em resolução.