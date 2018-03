Os 38 arguidos acusados de traficar droga na zona do Porto conheceram, esta terça-feiram a sentença no Tribunal São João Novo, no Porto. Dos 38, 16 foram absolvidos e 22 condenados a penas entre um e seis anos de prisão. No entanto, apenas seis irão cumprir pena efetiva, uma vez que as restantes são penas suspensas.

Este julgamento resulta de uma operação policial que decorreu em janeiro de 2016, na zona do Porto. O principal arguido foi jogador profissional de futsal.