As buscas pelo pescador desaparecido no domingo ao Largo de Cascais foram retomadas em terra pelas 06:20, com elementos da Capitania do Porto de Cascais, informou fonte do Centro Coordenador de Busca e Salvamento Marítimo.

A mesma fonte acrescentou que durante a noite se manteve no local o Navio da República Portuguesa João Roby e que, face às condições meteorológicas, se se justificar, poderá ser decidido implicar mais meios.

O alerta do desaparecimento do pescador foi dado por populares ao fim da manhã de domingo.

Conforme informou então o porta-voz da Marinha, Pedro Coelho Dias, trata-se de um homem de 32 anos que, na altura, estava a pescar com duas pessoas.