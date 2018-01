Este novo ano noticioso tem sido, até agora, marcadamente ‘nacional’. Nem o estado de saúde do Presidente americano, nem as suas declarações sobre os países de origem de muito imigrados nos EUA – que embaraçaram a Casa Branca e provocaram não poucas tensões diplomáticas – atraíram a atenção dos media portugueses.

A política interna é primeira notícia graças às eleições para a liderança do PSD, que viram a vitória de Rui Rio, com 54,3% de votos, contra Pedro Santana Lopes. As primeiras declarações do novo líder garantiram uma oposição firme, mas não ‘populista’. Estas afirmações, assim como a própria eleição de Rio, sublinham mais uma vez a unicidade de Portugal no contexto europeu, como um país algo refratário ao populismo que se tem manifestado de forma recorrente na competição política de outros países (veja-se sobretudo o caso das iminentes eleições italianas).

Nenhum sismo, portanto, no sistema partidário português, mas abalos de outra natureza continuam a atingir Portugal. Apagados há pouco tempo os incêndios que queimaram o país durante um verão infinito, a tragédia de Tondela lembra o estado de degradação de muitos edifícios portugueses e que ainda sobressai mais se confrontado com a construção de luxo, a única que parece ser sustentada pelas políticas públicas.

As previsões dos potenciais danos provocados por um eventual sismo, quinta notícia do barómetro, e as polémicas em volta do estádio de Estoril, no sétimo lugar, também remetem para estes problemas estruturais que afetam grande parte da construção portuguesa.

Finalmente, se o futebol se mantém estável entre as primeiras notícias, um protagonista não usual conquista a quarta posição. O termo ‘pacto de Justiça’ refere-se um conjunto de 88 propostas com o objetivo de simplificar e garantir o acesso da Justiça aos cidadãos. Um tema potencialmente não tão ‘mediático’, mas cuja relevância para a sociedade parece ter sido captada pelos agentes noticiosos do país.

Ficha técnica:

O Barómetro de Notícias é desenvolvido pelo Laboratório de Ciências de Comunicação do ISCTE-IUL como produto do Projeto Jornalismo e Sociedade e em associação com o Observatório Europeu de Jornalismo. É coordenado por Gustavo Cardoso, Décio Telo, Miguel Crespo e Ana Pinto Martinho. A codificação das notícias é realizada por Rute Oliveira, João Lotra e Sofia Barrocas. Apoios: IPPS-IUL, Jornalismo@ISCTE-IUL, e-TELENEWS MediaMonitor / Marktest 2015, fundações Gulbenkian, FLAD e EDP, Mestrado Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação, LUSA e OberCom.

Análise de conteúdo realizada a partir de uma amostra semanal de aproximadamente 411 notícias destacadas diariamente em 17 órgãos de comunicação social generalistas. São analisadas as 4 notícias mais destacadas nas primeiras páginas da Imprensa (CM, PÚBLICO, JN e DN), as 3 primeiras notícias nos noticiários da TSF, RR e Antena 1 das 8 horas, as 4 primeiras notícias nos jornais das 20 horas nas estações de TV generalistas (RTP1, SIC, TVI e CMTV) e as 3 notícias mais destacadas nas páginas online de 6 órgãos de comunicação social generalistas selecionados com base nas audiências de Internet e diversidade editorial (amostra revista anualmente). Em 2016 fazem parte da amostra as páginas de Internet do PÚBLICO, Expresso, Observador, TVI24, SIC Notícias e JN.