A Polícia Marítima de Leixões encontrou, na quinta-feira à tarde, o corpo de homem, de 60 anos, dado como desaparecido, em Leça da Palmeira, desde dia 18 de janeiro.

Em comunicado, a Polícia Marítima revela que "o cidadão [português] foi descoberto, já cadáver, cerca das 15:30 pelas equipas que procediam às buscas, tendo sido removido do local com a autorização do Ministério Público com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça e confirmado o óbito pelo Delegado de Saúde pelas 16:25".

​​Foram executadas buscas na Praia de Leça da Palmeira, "com pessoal e meios terrestre da Capitania do Porto de Leixões, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Leixões e elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Leixões. Colaboraram nas buscas na área molhada, o Sistema de Salvamento Balnear da Câmara Municipal de Matosinhos".