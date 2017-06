Um militar português morreu no ataque que ocorreu ontem, em Bamako, capital do Mali, confirmou a TVI. Tinha 40 anos, era natural de Valongo e prestava serviço no Comando de Pessoal no Porto, disse à Lusa fonte do Exército.

O Sargento-Ajudante Paiva Benido, casado e com duas filhas menores, integrava o contingente nacional na Missão de Treino da União Europeia no Mali, composto por 10 elementos.

Uma nota do Exército adianta que o militar morreu "devido a confrontos ocorridos na sequência de um ataque de elementos rebeldes que provocou outras baixas entre elementos de outros contingentes".

O Estado-Maior-General das Forças Armadas lamenta informar que, no âmbito da Força Portuguesa que está ao serviço da União Europeia no Mali (European Union Training Mission - EUTM Mali), ocorreu um ataque terrorista nas imediações de Bamako, pelas 16h00 horas do dia 18 de junho, de que veio a resultar uma vítima do contingente militar português".

Em comunicado enviado à TVI, as Forças Armadas explicam que o local onde ocorreu o ataque (Hotel Le Campement Kangaba) utilizado como Wellfare Center entre os períodos de atividade operacional dos militares que prestam serviço neste país.

Encontravam-se no local vários militares da força internacional de diversos países, entre os quais dois portugueses. Mais se informa que o segundo militar português saiu ileso deste ataque".

A família do militar em causa já está informada sobre o que aconteceu e a receber apoio psicológico.

Já foi decidido instaurar um inquérito, no sentido de esclarecer as circunstâncias que envolveram o ataque terrorista em Bamako.

"Este foi sem dúvida um ataque terrorista", disse o ministro Salif Traore, à Radio France Info, citado aqui pela Reuters.

"As forças antiterroristas chegaram ao local imediatamente a seguir. Cinco terroristas foram mortos"



Entretanto, o ministro da Defesa Nacional, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e o chefe do Exército expressaram já profundo pesar pela morte do militar português.

Em nome pessoal e do Governo, José Alberto Azeredo Lopes manifestou "profundo pesar pelo falecimento do militar" do Exército português ao serviço da Missão de Treino da União Europeia no Mali, vítima de um ataque terrorista ocorrido no domingo.

Segundo um comunicado, o ministro da Defesa visitou hoje de manhã a família do militar, acompanhado pelo chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, para prestar "os mais profundos sentimentos e solidariedade" numa "hora de dor e sofrimento".