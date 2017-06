Um incêndio num apartamento, na Calçada do Tojal, em Benfica, esta segunda-feira, fez duas vítimas mortais, confirmou a TVI junto dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, as vítimas são um casal de idosos, com 79 e 76 anos. As chamas deflagraram no quarto e não alastraram para outras divisões ou apartamentos.

"Quando chegamos ao local as chamas já estavam extintas", disse a mesma fonte.

Ao que a TVI apurou junto de fonte policial, terá sido a empregada que encontrou o casal e terá apagado o fogo.

As vítimas estavam na cama cobertas com uma manta eléctrica que pode ter sido a causa do incidente.