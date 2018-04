A circulação na Linha Laranja do Metro do Porto esteve condicionada na estação de Venda Nova, Gondomar, devido ao atropelamento de uma jovem, disse fonte oficial da Metro do Porto.

A circulação esteve a ser efetuada nos dois sentidos, mas apenas numa das vias daquele troço. Entretanto, já foi normalizada.

Segundo a mesma fonte, o metro seguia em direção a Fânzeres, Gondomar, quando uma jovem atravessou a linha.

Ao local acorreram INEM e PSP.

De acordo com o INEM, a vítima, uma jovem de 20 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Hospital de Santo António.