Cinco pessoas que ficaram feridas no incêndio que ocorreu no sábado à noite, numa associação recreativa em Tondela, encontram-se ainda internadas no hospital de Viseu, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

Estão cinco pessoas ainda internadas, sendo que, durante o dia de quinta-feira, tiveram alta mais quatro pessoas”

Dois desses cinco feridos “continuam na Unidade de Cuidados Intensivos”, acrescentou.

O incêndio de sábado à noite, que deflagrou numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, provocou oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com fonte do Ministério da Saúde.

Um dos feridos graves que estava internado no Hospital de São João, no Porto, veio a falecer na quarta-feira, elevando para nove o número de vítimas mortais do sinistro.

O Ministério Público instaurou um inquérito ao incêndio.