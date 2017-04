Um agente da PSP despede-se, de forma tocante, do cão com que trabalhava, através de uma mensagem divulgada esta terça-feira no Facebook da Polícia de Segurança Pública. A nota, assinada por Luís Feiteira, dedicada ao herói de quatro patas que morreu aos 13 anos, está a emocionar as redes sociais. Sete horas depois de ser publicada, a mensagem contava com cinco mil e trezentas visualizações.

Quero desta forma fazer uma simples homenagem a um companheiro, um amigo, um parceiro, alguém que marca as nossas vidas para sempre. Tinha muita coisa para falar deste fiel amigo por aquilo que me fez crescer como homem, como polícia e acima de tudo como ser humano pois agora passados 13 anos 8 meses e 4 dias foste descansar da tua missão à qual dedicaste a tua vida", começa por escrever.

Num texto emocionado, o agente refere que, com a partida de Bit, a sua vida ficou "mais pobre". Luís Feiteira declara “o orgulho e a honra" que foi trabalhar com o animal.

“Foste embora e a minha vida ficou muito mais pobre por não te ter, mas deixaste a tua marca no meu coração para sempre...jamais te irei esquecer...Cumpriste a tua missão a servir o País e a dignificar a Polícia de Segurança Pública, pois desde que escolheste cumprir esta missão foi um ORGULHO E HONRA trabalhar ao teu lado”, lê-se no post.

Na publicação, o polícia elogia ainda a "carreira" brilhante de Bit:

Levas contigo histórias de trabalho e missões da maior sensibilidade às quais respondeste sempre de uma forma surpreendente. Com 8 meses de vida já fazias serviço de manutenção de ordem pública, passando por mais de 100 demonstrações por ano para crianças e diversas entidades militares/policiais e civis, passando pela intervenção táctica onde foste sempre um campeão".

A mensagem termina com um até sempre: "Fica em paz BIT".

Leia o post na íntegra: