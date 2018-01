A Câmara Municipal do Funchal decidiu tornar gratuito o acesso aos três museus sobre a sua responsabilidade, na sequência de uma política de "democratização da cultura", informou hoje o presidente da autarquia.

"Acreditamos que a cultura e o acesso à cultura devem ser democratizados e a abertura de portas dos museus de forma gratuita é um sinal dessa aposta, não só para quem aqui vive mas também para os turistas que nos visitam", afirmou Paulo Cafôfo, após a reunião do executivo camarário.

O Museu de História Natural, o Museu Henrique e Francisco Franco e o Museu do Açúcar, todos no centro do Funchal, passam então a ter entrada livre.

Paulo Cafôfo vincou que a capital madeirense é uma cidade "culturalmente ativa", destacando o facto de a autarquia ter organizado no ano passado mais de 30 grandes eventos, entre os quais diversos espetáculos no Teatro Municipal Baltazar Dias, que contaram com 45 mil espetadores.

"Na estratégia da política cultural e de desenvolvimento da economia local, os museus da responsabilidade desta Câmara Municipal passarão a ter acesso gratuito", reforçou.

A Câmara Municipal do Funchal é liderada pela coligação Confiança (PS/BE/JPP/PDR/Nós, Cidadãos!), que venceu as eleições autárquicas de 2017 com maioria absoluta.