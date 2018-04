A sede da RTP, em Lisboa, está a ser alvo de buscas, confirmou a TVI.

As buscas estão a ser realizadas por elementos do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora porque estarão realizadas com um contrato feito entre a RTP e a Câmara Municipal de Santarém, na altura presidida por Moita Flores.

Contactado pela TVI, Moita Flores diz que ainda ninguém lhe comunicou "absolutamente nada", mas conta que só poderá haver um motivo para estas buscas.

Para o político, na génese das buscas estará um contrato para o programa televisivo Justiça Cega, que foi gravado em Santarém, e que, na altura das gravações e transmissão, provocou polémica no munícipio.