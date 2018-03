Um automóvel ligeiro despistou-se, este sábado, no IC22, e caiu de uma altura de cerca de dez metros perto da estação de metro de Odivelas, confirmaram à TVI24 os Bombeiros Voluntários de Odivelas.

O acidente ocorreu no sentido Norte-Sul. A viatura caiu perto da estação de metro e capotou de lateral”, explicou o sub-chefe Jorge Santos.

O mesmo responsável adiantou que a condutora do automóvel, uma mulher com cerca de 30 anos, ficou com ferimentos ligeiros.

A vítima, que foi socorrida por elementos dos Bombeiros Voluntários de Odivelas e do INEM, foi transportada para o hospital, mas não corre perigo de vida.